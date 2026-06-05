Regione Umbria Stefania Proietti | Nicodemo Oliviero lascia l’incarico per motivi di carattere strettamente personale

Una notizia che ha colpito molti: Nicodemo Oliviero ha lasciato il suo incarico in regione Umbria per motivi personali. La decisione è stata comunicata dalla presidente della regione, che ha ringraziato Oliviero per il lavoro svolto. La sua uscita rappresenta una novità significativa nel panorama politico locale. Finora, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle ragioni che hanno portato alla decisione. La sua partenza apre nuove questioni sulla gestione delle funzioni che ricopriva.

Una notizia che invoglia a utilizzare cliché e frasi fatte, dal “fulmine a ciel sereno” a “scossa” e “terremoto politico”. Le dimissioni di Nicodemo Oliverio da capo di gabinetto della governatrice Stefania Proietti, si possono descrivere solo tramite perifrasi e motti. Perché l’uscita di scena. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Regione Umbria e FS si confrontano sulla mobilita

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