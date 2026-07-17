L' uomo che ideò la Coppa del Mondo

L'inventore della Coppa del Mondo di calcio è un dirigente francese che, nel 1929, propose l'idea di un torneo internazionale per rappresentative nazionali. La prima edizione si svolse nel 1930 in Uruguay, con 13 squadre partecipanti. La coppa fu creata appositamente per l'evento e si basava su un progetto di un artista italiano. La competizione si svolge ogni quattro anni, esclusi periodi di guerra, e coinvolge squadre da tutto il mondo.

Qual è l’origine della Coppa del Mondo? O meglio, qual è il senso di questa origine? La risposta è meno banale di quanto sembri. Tendiamo a dare talmente per scontato il fatto che esistano i grandi eventi sportivi con la loro magia spettacolare e la loro ingombranza mediatica, che interrogarci sul perché esistano e sul come siano nati non rientra certo nei nostri pensieri quotidiani. Il Mondiale c’è, si dà, piace, il suo ritmo ciclico scandisce i tempi del calcio e della vita, attira polemiche e discussioni soprattutto quando diventa strumento di propagande politiche, fine. Bene, proviamo a ragionarci adesso, allora. Esiste la Coppa del... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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L'italiano che ha creato la COPPA DEL MONDO (in pochi lo sanno)

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