Negli anni Settanta, Silvio Gazzaniga, scultore milanese, vinse un concorso organizzato dalla FIFA per la creazione della coppa del mondo di calcio. La sua proposta, una coppa composta da due figure umane che si sollevano, fu scelta tra diverse candidature. La prima versione della coppa venne consegnata nel 1974. La coppa è stata utilizzata nelle edizioni successive del torneo, diventando simbolo della competizione internazionale.

Negli anni Settanta il milanese Silvio Gazzaniga vinse un concorso indetto dalla FIFA, ideando un trofeo moderno e immediato In uno scantinato poco fuori Milano, Giorgio ha raccolto gli strumenti da lavoro, i mobili e altri cimeli di suo padre, lo scultore Silvio Gazzaniga, morto nel 2016. Di fronte a una parete da cui pendono decine di calchi in gesso, c’è pure il tavolo al quale lavorava. Sopra ci sono la bozza, i disegni, il calco e una copia in cera dell’attuale Coppa del Mondo di calcio, il primo e il più famoso dei trofei progettati da Silvio Gazzaniga. Quella di Gazzaniga, tra l’altro, è anche la prima “Coppa del Mondo di calcio” propriamente detta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Lo scultore che realizzò la Coppa del Mondo di calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

In Rio, artisan crafts World Cup trophies while hoping Brazil gets a real one | Paraluman News

Notizie e thread social correlati

Nazioni scomparse della Coppa del Mondo: i team che hanno segnato la storia del calcio.Nel corso dei decenni, alcune nazioni hanno partecipato alla Coppa del Mondo ma poi sono scomparse dalla competizione.

Leggi anche: I convocati per la Coppa del Mondo 2026 della Macedonia del Nord: l’ultima selezione di Goce Sedloski in vista degli spareggi di qualificazione alla Coppa del Mondo

Si parla di: Lo scultore che realizzò la Coppa del Mondo di calcio; La coppa del mondo si ferma al Cafe Milano.