L’unico modo per costringere Putin a trattare è continuare a sostenere la resistenza ucraina

Le posizioni di alcuni partiti in Italia e in Europa che non condannano apertamente l’azione militare dell’Ucraina sono considerate gravi. Questi partiti si sarebbero prestati a manipolare la narrazione sull’invasione. La resistenza ucraina continua a ricevere sostegno internazionale, ritenuto l’unico modo per esercitare pressione e portare a trattative. La condanna unanime dell’intervento militare rimane un punto fermo nella risposta europea alla crisi.

Le posizioni dei partiti che non riescono a condannare in maniera aperta l’azione criminale di Vladimir Putin e che si prestano a manipolare la storia dell’invasione dell’Ucraina sono gravi, in Italia come nel resto d’Europa. Allo stesso tempo, restano però del tutto coerenti con l’impostazione impugnata dai soggetti politici che gravitano attorno a quell’universo definibile come filorusso. Il fine di quella galassia è utilizzare, a proprio uso e consumo, cronaca e passaggi del conflitto per legittimare una narrazione svincolata dalla realtà della guerra, dalle sue cause più profonde e dalla stessa semantica del negoziato – sul quale torneremo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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