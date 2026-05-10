Russia-Ucraina Putin pronto a trattare | ‘La guerra sta per finire’

Nelle ultime ore si registra una possibile svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente russo ha dichiarato di essere pronto a trattare, affermando che la guerra sta per finire. Dal lato ucraino, si segnala che il presidente sarebbe disposto a incontrare il collega russo, a condizione che ci sia un accordo per una pace duratura. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi.

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