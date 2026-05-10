Russia-Ucraina Putin pronto a trattare | ‘La guerra sta per finire’
Nelle ultime ore si registra una possibile svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente russo ha dichiarato di essere pronto a trattare, affermando che la guerra sta per finire. Dal lato ucraino, si segnala che il presidente sarebbe disposto a incontrare il collega russo, a condizione che ci sia un accordo per una pace duratura. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi.
Il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskysarebbe pronto a incontrare personalmente il presidente della RussiaVladimir Putin. A rivelarlo è stato lo stesso leader russo ai giornalisti, dopo il colloquio avuto con il premier slovaccoRobert Fico, l’unico leader europeo che quest’anno si è recato a Mosca per rendere omaggio alla tomba del Milite Ignoto e incontrare Putin. Secondo quanto riferito, Zelensky sarebbe disponibile a un vertice in un Paese terzo, ma solodopo il raggiungimento di un accordo concreto per una pace duratura. Fico avrebbe quindi consegnato a Putin il messaggio del presidente ucraino, contribuendo a creare le basi affinché latregua prevista tra il 9 e l’11 maggio, concordata con gli americani, possa trasformarsi in un primo passo verso una soluzione diplomatica del conflitto.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ucraina, Putin continua a bombardare. Popolazione al freddo e al buio
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