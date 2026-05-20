Guerra in Ucraina | l’UE valuta Draghi e Merkel per trattare con Putin

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità europee stanno considerando diversi candidati per avviare negoziati con il governo russo riguardo alla guerra in Ucraina. Tra le figure proposte ci sono ex leader di Stati membri dell'Unione Europea, tra cui un ex presidente del Consiglio e un’ex cancelliera. La scelta di una di queste persone si basa sulla loro esperienza politica e sulla loro capacità di mediazione. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente, e si attendono ulteriori approfondimenti sulla selezione del candidato più adatto.

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? Punti chiave Chi sono i candidati europei proposti per negoziare con il Cremlino?. Perché la figura di Mario Draghi è considerata ideale per la mediazione?. Come reagirà la Germania alla possibile nomina di Angela Merkel?. Quali precondizioni stabilirà l'UE per evitare divisioni durante i colloqui?.? In Breve Candidati alternativi includono Alexander Stubb e il predecessore finlandese Sauli Niinistö.. Washington e l'amministrazione Trump mostrano apertura verso dialoghi europei paralleli.. Dmitry Peskov esprime cauta disponibilità russa per ricostruire canali comunicativi.. Ministri degli Esteri si riuniranno la prossima settimana a Cipro per definire precondizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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