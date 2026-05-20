Guerra in Ucraina | l’UE valuta Draghi e Merkel per trattare con Putin

Le autorità europee stanno considerando diversi candidati per avviare negoziati con il governo russo riguardo alla guerra in Ucraina. Tra le figure proposte ci sono ex leader di Stati membri dell'Unione Europea, tra cui un ex presidente del Consiglio e un’ex cancelliera. La scelta di una di queste persone si basa sulla loro esperienza politica e sulla loro capacità di mediazione. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente, e si attendono ulteriori approfondimenti sulla selezione del candidato più adatto.

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