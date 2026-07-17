Perugia, 17 luglio 2026 - Sono giornate di grande apprensione e amarezza per l’Umbria. Le fiamme, che tra martedì e mercoledì, hanno bruciato il Parco del Monte Cucco, hanno distrutto circa 200 ettari di vegetazione, colpendo le aree di Villa Scirca, Costacciaro, Scheggia e Campitello e mettendo a rischio uno dei patrimoni naturalistici più preziosi della nostra regione. https:www.lanazione.itumbriacronacae-emergenza-incendi-le-fiamme-f618333c Dopo quasi 48 ore di interventi incessanti e un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, ora però la situazione sembra finalmente sotto controllo, ma ancora è presto per abbassare la guardia, soprattutto a Nocera dove è stata chiusa anche la statale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Umbria continua a bruciare: chiusa la statale “Septempedana" e interrotta l'elettricità, a rischio patrimonio naturalistico

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