Continua a bruciare la nave Gnv Phoenx fumo e puzza da Chiaia al Vomero - avviato monitoraggio Arpac

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il fuoco sulla nave Gnv Phoenx provoca un fumo nero, denso e acre che si estende da San Giovanni fino a Chiaia, al Vomero e all'Arenella. Il fumo e l'odore sono stati segnalati da numerosi utenti sui social. È stato avviato un monitoraggio da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' un fumo nero, denso e acre quello che ha avvolto Napoli da San Giovanni fino a Chiaia, al Vomero e all'Arenella, come segnalano diversi utenti dei social. Proviene dal Porto dove, all'ancora al molo 2930, continua a bruciare la nave GNV Phoenix, che era sottoposta a lavori di manutenzione. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Salute e Ambiente: al via a San Bartolomeo in Galdo il piano straordinario di monitoraggio di ArpacA San Bartolomeo in Galdo è iniziato un piano di monitoraggio ambientale promosso dall’amministrazione comunale e realizzato da Arpac, l’agenzia...

Incendio nel porto di Napoli, fiamme sul traghetto GNV: nube di fumo sulla cittàLe fiamme hanno avvolto il traghetto della GNV attraccato nel porto di Napoli, generando una densa nube di fumo visibile dalla città.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web