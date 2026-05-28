Continua a bruciare la nave Gnv Phoenx fumo e puzza da Chiaia al Vomero - avviato monitoraggio Arpac

Il fuoco sulla nave Gnv Phoenx provoca un fumo nero, denso e acre che si estende da San Giovanni fino a Chiaia, al Vomero e all'Arenella. Il fumo e l'odore sono stati segnalati da numerosi utenti sui social. È stato avviato un monitoraggio da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

E' un fumo nero, denso e acre quello che ha avvolto Napoli da San Giovanni fino a Chiaia, al Vomero e all'Arenella, come segnalano diversi utenti dei social. Proviene dal Porto dove, all'ancora al molo 2930, continua a bruciare la nave GNV Phoenix, che era sottoposta a lavori di manutenzione. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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