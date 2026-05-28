Continua a bruciare la nave Gnv Phoenix fumo e puzza da Chiaia al Vomero - avviato monitoraggio Arpac

Notizia in breve

Un incendio sulla nave Gnv Phoenix ha causato un’intensa emissione di fumo nero e denso che si estende da San Giovanni a Chiaia, al Vomero e all’Arenella. Il fumo acre e persistente è stato segnalato da numerosi cittadini sui social media. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli tramite l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o cause dell’incendio.