L’ultimo saluto a Millozzi Unimc in lutto
L’Università ha annunciato il decesso del professor Millozzi. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra studenti e colleghi. La sua eredità si riflette nelle opere pubblicate, negli studenti formati e nel contributo dato alla comunità accademica. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dell’ateneo. La sua figura è ricordata come punto di riferimento nel settore. Nessun dettaglio sulla causa o sulle circostanze della morte è stato reso pubblico.
L’eredità del professor Millozzi resta nelle sue opere, nei suoi studenti e nella comunità accademica che ha contribuito a far crescere. L’Università di Macerata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Millozzi, storico dell’Italia contemporanea e del Risorgimento, docente per oltre trent’anni dell’ateneo maceratese, venuto a mancare a 86 anni. Studioso rigoroso, allievo di Raffaele Molinelli, ha dedicato la sua vita alla ricerca, all’insegnamento e alla memoria civile, con una particolare attenzione alla storia delle Marche, alle culture democratiche e repubblicane, al Risorgimento e alle origini del fascismo. Nel 1977 arrivò... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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