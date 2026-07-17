L’ultimo saluto a Millozzi Unimc in lutto

Notizia in breve

L’Università ha annunciato il decesso del professor Millozzi. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra studenti e colleghi. La sua eredità si riflette nelle opere pubblicate, negli studenti formati e nel contributo dato alla comunità accademica. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dell’ateneo. La sua figura è ricordata come punto di riferimento nel settore. Nessun dettaglio sulla causa o sulle circostanze della morte è stato reso pubblico.