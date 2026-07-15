Mario Roggero va in carcere l’attacco ai giudici e l’ultimo appello | Ora combattete per me – Il video

Mario Roggero è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio di due rapinatori durante un assalto nel suo negozio nel 2021. L’uomo, dopo aver perso il ricorso, ha annunciato di arrendersi e ha chiesto ai giudici di lottare per lui. Un video diffuso mostra Roggero che si rivolge ai giudici, affermando: «Ora combattete per me». La condanna comporta l’ingresso in carcere dell’imprenditore.

«È finita». Getta la spugna Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato ora in via definitiva dalla Cassazione per l’omicidio di due rapinatori dopo l’ assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Roggero è pronto a costituirsi ed andare in carcere nel giorno stesso della sentenza della Cassazione, come anticipato dai suoi avvocati. Ma prima di farlo, il gioielliere ha voluto inviare un altro messaggio via social al “popolo” che lo ha seguito e ha simpatizzato con la sua causa in questi anni. «Ho preso atto che i giudici romani hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l’ergastolo », attacca il gioielliere, che batte sul tasto dell’emotività facendo sapere che di stare passando «gli ultimi minuti coi miei familiari prima di costituirmi in carcere». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: È finita, vado in carcere

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero, oggi la sentenza della Cassazione. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoOggi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza nel processo a un gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a quasi 15 anni di carcere.

Mario Roggero, la procura generale di Cassazione chiede la conferma della condanna. L’appello del gioielliere che uccise due rapinatori: «Pregate per me» – Il videoLa Procura generale di Cassazione ha richiesto la conferma di una condanna di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere coinvolto in un episodio di...

Temi più discussi: Caso Grinzane, oggi verdetto in Cassazione: il gioielliere Mario Roggero fa una colletta sui social; Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Caso Roggero: la Cassazione sia chiamata a chiarire l'interpretazione della riforma sulla legittima difesa del 2019: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite; Mattarella dia la grazia a Roggero.

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario #Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio nel 2021. Lo ha deciso la Cassazione. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com

Succede oggi 15 Luglio 2026: un innocente Mario Roggero viene condannato in via definitiva reddit

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al ... ansa.it

Mario Roggero, l'ultimo video prima di entrare in carcere: È finita, sarete voi la mia voceIl gioielliere di Grinzane affida ai social il suo ultimo messaggio prima di entrare in carcere: Per me è un ergastolo ... tg.la7.it