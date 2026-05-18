Wanted solo morto L’Iran mette una taglia su Trump | 50 milioni di dollari a chi ucciderà il presidente Usa

L’Iran ha annunciato pubblicamente di aver messo una taglia di 50 milioni di dollari su Donald Trump, offrendo questa somma a chi ucciderà il presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione è stata trasmessa in diretta dalla televisione di stato iraniana, con l’affermazione che, così come il martirio di un leader religioso, anche il presidente statunitense dovrebbe essere affrontato da musulmani o persone considerate libere. L’annuncio ha suscitato reazioni e commenti a livello internazionale.

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