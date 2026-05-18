Wanted solo morto L’Iran mette una taglia su Trump | 50 milioni di dollari a chi ucciderà il presidente Usa

Da secoloditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Iran ha annunciato pubblicamente di aver messo una taglia di 50 milioni di dollari su Donald Trump, offrendo questa somma a chi ucciderà il presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione è stata trasmessa in diretta dalla televisione di stato iraniana, con l’affermazione che, così come il martirio di un leader religioso, anche il presidente statunitense dovrebbe essere affrontato da musulmani o persone considerate libere. L’annuncio ha suscitato reazioni e commenti a livello internazionale.

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L’annuncio arriva in diretta sulle frequenze della tv di Stato iraniana. “ Così come il nostro Imam è stato martirizzato, il presidente degli Stati Uniti deve essere affrontato da qualsiasi musulmano o persona libera”. A parlare è Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Sul tavolo dell’assemblea legislativa c’è un disegno di legge che prevede lo stanziamento di cinquanta milioni di euro per chiunque attenti alla vita di Donald Trump. Una taglia per Trump. La proposta, secondo quanto riferito da Iran International e da diversi media iraniani, rientra in un programma denominato “ Controffensiva delle Forze Armate e di Sicurezza della Repubblica Islamica ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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