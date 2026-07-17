L' ultima di Infantino? Conferenze stampa a pagamento E per 130 euro puoi farti un selfie con lui

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi pomeriggio, durante le conferenze stampa di presentazione della finale del Mondiale, i partecipanti potevano acquistare un biglietto a 130 euro per entrare e scattare un selfie con i relatori. Prima sono intervenuti Luis De la Fuente e poi Lionel Scaloni, entrambi accompagnati da un giocatore. La Fifa ha deciso di vendere i posti per queste conferenze, che in passato erano accessibili senza costo.

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L’ultima invenzione della Fifa: vendere biglietti al pubblico per le conferenze stampa. Oggi pomeriggio, la notte europea, prima Luis De la Fuente e poi Lionel Scaloni, entrambi accompagnati da un giocatore, terranno le abituali conferenze di presentazione della finale del Mondiale in programma domenica. Che di solito sono alla vigilia del match e negli stadi dove si giocano gli incontri, ma stavolta sono state anticipate di 24 ore e spostate in un grande auditorium, in questo caso il Javits Center, a Manhattan, non lontano dal Madison Squadre Garden. L’evento si chiama Fanatics Fest Nyc, nome derivato dallo sponsor principale dell’evento.  Il pubblico poteva acquistare i tagliandi per assistere alle conferenze al prezzo di 81,54 dollari, poco più di 70 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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