Italiani all’estero prima paghi e poi puoi farti curare in Italia

Se sei italiano e vivi fuori dall’Unione Europea, da oggi il messaggio dello Stato sembra essere solo uno: bentornato a casa, ma prima passa alla cassa. Il Senato ha infatti approvato la nuova normativa (Disegno di Legge n. 1730, approvato definitivamente dal Senato il 9 giugno 2026, che modifica l’articolo 19 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) che consente agli iscritti AIRE di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale pagando un contributo annuo di 2.000 euro. Non una quota calcolata sul reddito. Non una cifra proporzionata alle possibilità economiche del richiedente. Ma una tariffa uguale per tutti. Il pensionato argentino con una pensione minima. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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