La FIFA mette in vendita le conferenze stampa prima della finale dei Mondiali | 70 euro per entrare

Notizia in breve

La FIFA ha deciso di vendere i biglietti per le conferenze stampa prima della finale dei Mondiali, al costo di 70 euro ciascuno. La vendita ha suscitato critiche e discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. I biglietti sono disponibili per l’ingresso alle sessioni di approfondimento che precedono l’ultimo match del torneo. La decisione ha generato reazioni contrastanti, ma la vendita continua senza modifiche.