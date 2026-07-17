La FIFA mette in vendita le conferenze stampa prima della finale dei Mondiali | 70 euro per entrare
La FIFA ha deciso di vendere i biglietti per le conferenze stampa prima della finale dei Mondiali, al costo di 70 euro ciascuno. La vendita ha suscitato critiche e discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. I biglietti sono disponibili per l’ingresso alle sessioni di approfondimento che precedono l’ultimo match del torneo. La decisione ha generato reazioni contrastanti, ma la vendita continua senza modifiche.
Anche le conferenze stampa diventano l'occasione per monetizzare ai Mondiali: la FIFA mette in vendita i biglietti a 70 euro, una decisione controversa che ha scatenato polemiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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