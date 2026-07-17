L’allenatore ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile riguardo a una questione con un attaccante, sottolineando che le valutazioni tecniche sono state completate prima della fine del campionato. Ha aggiunto che ci sono altri aspetti, legati agli aspetti economici, che non rientrano nelle sue competenze. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura delle decisioni o delle trattative.

"Quello che era nel recinto della mia competenza prima che finisse il campionato l'ho fatto, io faccio valutazioni tecniche poi c'è un altro aspetto economico che non è di mia competenza. Dopo che è finito il campionato non ci ho riparlato ma lui sa come la penso su di lui". Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa a proposito del futuro di Dusan Vlahovic, svincolato e ancora senza squadra. "I nostri direttori hanno sempre le porte aperte degli uffici, chiaro che per entrare bisogna citofonare", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spalletti: "Vlahovic? Fatto quello che potevo, lui sa come la penso"

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