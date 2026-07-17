L’Ue rivede l’Ets ma delude l’Italia | dall’industria ai jet privati ecco cosa cambia per chi inquina

La Commissione europea ha rivisto le norme sull’Ets, il sistema di scambio di quote di CO2, senza accogliere le richieste di sospensione o ridimensionamento avanzate dall’Italia e altri governi conservatori. La modifica riguarda settori come industria e jet privati, con nuove regole che modificano le quote e le soglie di emissione. La revisione è stata effettuata senza cambiare le basi del sistema, mantenendo inalterate le politiche di emissione per le aziende coinvolte.

La Commissione europea aggiusta il tiro sull’ Ets, il sistema di scambio di quote di CO2, ma resiste al pressing dell’Italia e di altri governi conservatori che chiedevano una sua sospensione o ridimensionamento. La battaglia, che pure riguarda uno strumento molto tecnico, è squisitamente politica e vede contrapposti due fronti piuttosto agguerriti. Da un lato, quelle forze politiche che da anni insistono con l’esecutivo Ue di Ursula von der Leyen affinché rimetta mano ad alcuni provvedimenti ambientali e climatici particolarmente ambiziosi. Dall’altro, chi vede nel Green Deal l’unica àncora di salvezza per l’Europa per sganciarsi dalle importazioni di gas e petrolio e fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Open.online

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