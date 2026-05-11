Aerei crisi cherosene | l'Ue approva il carburante Jet A dagli USA cosa cambia per i voli

La Commissione Europea ha autorizzato l’importazione del carburante Jet A dagli Stati Uniti, in risposta alla crisi del cherosene che interessa il settore aereo. Sono state adottate nuove linee guida per affrontare la situazione, tra cui il divieto di sovrapprezzi e il diritto al rimborso per i passeggeri. Questa decisione mira a garantire l’approvvigionamento di carburante e a mitigare le difficoltà logistiche per i voli europei.

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