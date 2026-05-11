Aerei crisi cherosene | l'Ue approva il carburante Jet A dagli USA cosa cambia per i voli
La Commissione Europea ha autorizzato l’importazione del carburante Jet A dagli Stati Uniti, in risposta alla crisi del cherosene che interessa il settore aereo. Sono state adottate nuove linee guida per affrontare la situazione, tra cui il divieto di sovrapprezzi e il diritto al rimborso per i passeggeri. Questa decisione mira a garantire l’approvvigionamento di carburante e a mitigare le difficoltà logistiche per i voli europei.
La Commissione Europea ha pubblicato nuove linee guida per gestire la crisi carburanten: oltre al divieto di sovrapprezzi e il diritto al rimborso, ha acconsentito all'approvvigionamento del carburante Jet A, usato negli Stati Uniti. Tra rischi e limiti dell'utilizzo, si tratta di una soluzione tampone per assicurare i voli estivi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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