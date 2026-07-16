Ets l' Ue non penalizzi l' industria

L'industria ha chiesto all’Unione Europea di rivedere le politiche sul mercato del carbonio, sottolineando la necessità di un approccio più equilibrato e pratico. Si invita a evitare decisioni che possano penalizzare il settore e si avverte che perdere questa occasione potrebbe compromettere la competitività industriale nel mercato europeo. La richiesta riguarda una revisione che tenga conto delle esigenze del settore, senza sacrificare l’obiettivo di riduzione delle emissioni.

L'invito a una revisione «equa» e «pragmatica», il monito a non sprecare «un'importante opportunità» per adattare il mercato europeo del carbonio alle sfide dell'industria. È un fronte compatto di dieci Paesi, guidati da Italia e Polonia, a chiedere all'Unione europea una riforma del sistema Ets che coniughi «competitività e decarbonizzazione». L'appello arriva mentre a Bruxelles sono in corso gli ultimi ritocchi alla revisione del sistema che fissa un prezzo alla CO2 degli impianti di energia elettrica e termica, dell'industria manifatturiera, dei voli commerciali e del trasporto marittimo. La riforma, attesa domani, è destinata ad aprire un confronto politico serrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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LETS non rende lItalia più verde. La rende senza industrie.

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