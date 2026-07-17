Lucignano | nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici presso la stazione di servizio ovest

A Lucignano sono state installate nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso la stazione di servizio ovest. L’operatore di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel ha annunciato di aver ottenuto tre lotti del bando, che prevedono l’installazione di infrastrutture per la ricarica rapida. Le nuove postazioni si aggiungono a quelle già presenti, ampliando l’offerta di punti di ricarica per i veicoli elettrici nell’area.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Ewiva, l’operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel, annuncia l’aggiudicazione di tre lotti del bando promosso da Autostrade per l’Italia (ASPI) per la realizzazione e la gestione, presso le aree di servizio autostradali, di 18 siti di ricarica ad alta potenza, che ospiteranno da due a quattro colonnine da 300kW ciascuna, per un totale di 98 punti di ricarica (PoC). Tra questi vi è anche l’area di servizio Lucignano Ovest, sull’A1, al km 380,7 – Sud. Secondo quanto previsto dal bando, i nuovi siti – l’elenco completo è disponibile in fondo a questo comunicato stampa – saranno distribuiti tra Nord, Centro e Sud Italia, lungo le principali direttrici del Paese, per supportare i flussi turistici e gli spostamenti quotidiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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