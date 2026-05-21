Cina in crescita il numero delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici

In Cina, il numero di stazioni di ricarica per veicoli elettrici continua a crescere. Secondo dati recenti, sono state installate nuove infrastrutture in diverse città del paese, portando a un aumento complessivo degli impianti di ricarica. Le autorità hanno comunicato che l’obiettivo è potenziare la rete di ricarica per sostenere la diffusione dei veicoli elettrici sul territorio nazionale. Le statistiche indicano un incremento significativo nel numero di punti di ricarica rispetto agli anni precedenti.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (EV) in Cina hanno registrato una rapida espansione, sostenute da continui sforzi del Paese per favorire una più ampia diffusione dei veicoli elettrici attraverso il potenziamento delle strutture di supporto, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Il numero complessivo di punti di ricarica in Cina ha raggiunto quota 21,96 milioni alla fine di aprile 2026, con un aumento del 47,4% su base annua, secondo l’Amministrazione nazionale per l’energia. Di questi, le strutture di ricarica pubbliche erano 4,91 milioni, in crescita del 29,6% anno su anno. La capacità complessiva di ricarica di tali strutture ha raggiunto i 237 milioni di chilowatt. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Chaos in Europe as Germany receive its First CHINES BYD Cars at the Port.

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