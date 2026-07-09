Il Comune di Terranuova Bracciolini ha pubblicato un avviso pubblico per l’installazione e la gestione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico. La procedura riguarda la manifestazione di interesse da parte di aziende o soggetti interessati a realizzare le infrastrutture. L’obiettivo è ampliare la rete di punti di ricarica nella zona. La pubblicazione dell’avviso è avvenuta il 9 luglio 2026.

Arezzo, 9 luglio 2026 – . Il Comune di Terranuova Bracciolini ha pubblicato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'installazione e alla gestione, su suolo pubblico, di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L'iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale per promuovere la mobilità sostenibile e favorire la diffusione della rete di ricarica sul territorio, in attuazione del Regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale e delle successive deliberazioni che hanno individuato il numero e le aree destinate alle nuove installazioni. «L'obiettivo di questo avviso – dichiara l’assessore alle manutenzioni, Federico Tognazzi – è mettere a disposizione della cittadinanza un servizio sempre più rispondente alle esigenze di una mobilità in evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova Bracciolini pubblica l’avviso per l’installazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici

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