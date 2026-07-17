Luciano Darderi ricomincia la risalita nel ranking ATP! Cambiale quasi scontata cosa cambia a Bastad

Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Bastad, battendo il portoghese Nuno Borges in due set con il punteggio di 7-6(9), 6-4. La vittoria permette al tennista di risalire nel ranking ATP. La partita si è svolta sulla terra rossa svedese. Darderi affronterà il vincente dell’incontro tra un avversario locale e un tennista argentino. La semifinale è in programma nella giornata successiva.

Luciano Darderi ha sconfitto il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6(9), 6-4 e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 Bastad, in corso di svolgimento sulla terra rossa della località svedese. Il tennista italiano ha dimostrato la propria superiorità nei confronti del lusitano, che era stato regolato anche da Jannik Sinner al secondo turno di Wimbledon, e può così proseguire la propria avventura sul mattone tritato scandinavo. Il 24enne tornerà in campo sabato 18 luglio per fronteggiare il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, oggi giustiziere di Stefano Travaglia. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del... 🔗 Leggi su Oasport.it

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