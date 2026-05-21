Luciano Darderi può sorpassare Cobolli nel ranking ATP E nella Race è 10°…

Luciano Darderi è uno dei giocatori coinvolti nel torneo ATP500 di Amburgo, che si sta disputando sulla terra rossa tedesca. Oggi l’italo-argentino affronterà l’australiano Alex de Minaur in un match che potrebbe permettergli di avanzare alle semifinali. In classifica ATP, Darderi ha la possibilità di superare Cobolli e di salire nel ranking, mentre nella Race to Turin si trova al decimo posto. La partita si inserisce nel quadro delle sfide di questa manifestazione tennistica.

Luciano Darderi sarà tra i protagonisti quest’oggi del torneo ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l’italo-argentino giocherà contro l’australiano Alex de Minaur per conquistare l’accesso alle semifinali del torneo teutonico. Un evento, in preparazione al Roland Garros, che Darderi vuole affrontare col piglio giusto per arrivare a Parigi con grande fiducia. Riscontri che hanno avuto delle conseguenze in classifica mondiale. Viste le scadenze, l’azzurro ha compensato la “cambiale” che aveva all’inizio di questa settimana e in caso di pass per il penultimo atto potrebbe avanzare nel ranking ATP. Un successo contro de Minaur si tradurrebbe nel sorpasso ai danni dell’altro azzurro Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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