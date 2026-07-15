Luciano Darderi ha lasciato temporaneamente la top 20 dopo aver perso una partita di secondo turno in un torneo sulla terra battuta. La sua eliminazione è arrivata in seguito a una sconfitta in due set contro un avversario tedesco. Prima di questa, aveva ottenuto una vittoria in due set contro un giocatore ostico nel primo turno, e si era qualificato per i quarti di finale grazie a un bye iniziale. La sua posizione in classifica potrebbe essere recuperata in futuro, con la possibilità di rientrare tra i primi 20.

È iniziata con una bella vittoria in due set per 6-4 6-4 sull’ostico tedesco Daniel Altmaier la tournée estiva sulla terra battuta di Luciano Darderi, che si è qualificato per i quarti di finale all’ ATP 250 di Bastad 2026 dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Il tennista azzurro riveste il ruolo di seconda testa di serie del tabellone e spera di bissare il titolo ottenuto nella passata edizione del torneo svedese. Nonostante il successo odierno, Darderi è scivolato infatti virtualmente fuori dalla top20 del ranking mondiale dovendo scartare i 250 punti raccolti un anno fa a Bastad. Il 24enne italo-argentino, chiamato ad affrontare... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Luciano Darderi è uscito dalla top20: la cambiale da scartare e la chance di rientrarci a Bastad

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