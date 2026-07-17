Luchè in concerto al Rock in Roma per la prima tappa del Summer Tour 2026
Luchè si è esibito questa sera al Rock in Roma, aprendo la prima tappa del Summer Tour 2026. Il concerto si è svolto all’Ippodromo, con l’artista che ha portato sul palco le sue canzoni più note. La sua performance ha attirato un grande pubblico, che ha seguito con attenzione ogni momento dell’esibizione. La serata ha visto anche l’ingresso di nuovi brani e momenti di interazione con il pubblico.
Una musica inconfondibile. Un carattere unico e riconoscibile. Questa sera al Rock in Roma 2026 torna ad infiammare il palco dell’Ippodromo il grande Luchè. Tutto pronto per il ritorno dell’artista. Questa sera il Rock in Roma ospita la prima tappa del Summer Tour 2026 di Luchè. Dopo la partecipazione alla 76° edizione del Festival di Sanremo, l’artista partenopeo torna ad esibirsi, per il secondo anno consecutivo, in uno degli appuntamenti più amati della Capitale. Un concerto dal vivo per rivivere i brani simbolo della sua carriera e quelle hit che, ancora oggi, fanno cantare intere generazioni a squarciagola. Ad infiammare questa serata romana, successi come Labirinto, Nessuna, Scale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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Luchè - Labirinto (Official Video - Sanremo 2026)
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