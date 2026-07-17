Luchè in concerto al Rock in Roma per la prima tappa del Summer Tour 2026

Notizia in breve

Luchè si è esibito questa sera al Rock in Roma, aprendo la prima tappa del Summer Tour 2026. Il concerto si è svolto all’Ippodromo, con l’artista che ha portato sul palco le sue canzoni più note. La sua performance ha attirato un grande pubblico, che ha seguito con attenzione ogni momento dell’esibizione. La serata ha visto anche l’ingresso di nuovi brani e momenti di interazione con il pubblico.