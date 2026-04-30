Livorno | Muore in carcere a 48 anni il garante dei detenuti | Quarto decesso nel sonno in meno di due anni tragedie laceranti
A Livorno un uomo di 48 anni è deceduto in carcere, portando a quattro il numero di decessi nel sonno negli ultimi due anni. Il garante dei detenuti ha commentato le morti come tragedie silenziose, avvenute in ambienti considerati fatiscenti e privi di attenzione, che compromettono la dignità delle persone detenute. La notizia ha suscitato attenzione sulle condizioni delle strutture e sulla vulnerabilità dei soggetti coinvolti.
Morti silenziose, che non fanno rumore, nella solitudine. In ambienti fatiscenti che ledono la dignità. Per questo, oltre che tragiche, laceranti e che aggiungono amarezza. Sono i decessi in carcere, nel sonno, così inquadrati dal garante dei detenuti di Livorno, Marco Solimano, che dà notizia.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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