Weekend di sangue a Roma e provincia due morti in meno di 24 ore Grave un 17enne

Durante il weekend sono avvenuti due incidenti stradali nella zona di Roma e provincia, causando la morte di due uomini di 35 e 46 anni. In un caso, un 17enne è rimasto gravemente ferito. Entrambi gli incidenti si sono verificati in meno di ventiquattro ore, e uno dei decessi è avvenuto di fronte al proprio figlio. La polizia sta raccogliendo le informazioni sul luogo e le cause degli incidenti.

Un weekend di sangue sulle strade della Roma e della sua provincia. In meno di ventiquattro ore, due diversi incidenti stradali hanno spezzato le vite di un uomo di 35 anni e di un padre di 46, morto davanti a suo figlio. Un bilancio drammatico che racconta anche sei feriti, tra cui un minorenne.🔗 Leggi su Romatoday.it Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Leggi anche: Ancora sangue sulle strade di Roma: due morti e due bimbi estratti da lamiere Salvati due piccoli in meno di 24 ore: successo della chirurgia neonatale a LecceLECCE – Emergenza per due neonati: a Lecce gestite con successo le urgenze delle scorse ore, nell’ospedale “Vito Fazzi”. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Weekend di solidarietà: domenica raccolta di sangue alla Madonna della Pace; Venerdì la sfida ad alta quota tra Cesena e Lumezzane. Venezia e Trastevere si giocano le ultime chance salvezza; Dentro la Notizia: Morte avvelenate, Chiesti nuovi approfondimenti sui campioni di sangue Video; Un tranquillo weekend di Furiosa: la recensione di Apex. Weekend di sangue sulla neve, 7 morti e un disperso per valangheRoma, 4 feb. (askanews) – Weekend drammatico sulle piste da sci con sette morti e un disperso ma per cui ci sono poche speranze, tutti a causa del distacco di valanghe che hanno travolto gli sciatori ... affaritaliani.it Weekend di sangue sulle strade del Salernitano: tre mortiAncora un incidente mortale sulle strade del Salernitano. Nella serata di ieri, a Capaccio Paestum, due autovetture si sono scontrate mentre percorrevano via Magna Grecia. A seguito dell'impatto, una ... napoli.repubblica.it Weekend di Maggio: la vacanza che fa scodinzolare! Voglia di mare e relax All’Hotel Adria di Bellaria il tuo amico a 4 zampe è il protagonista! Approfitta del clima dolce di maggio per un weekend di coccole e passeggiate tra i viali alberati e i parchi di Bella - facebook.com facebook