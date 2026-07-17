"Cinquanta locali sfitti in centro a Santarcangelo. E 22 si concentrano nei principali assi commerciali, pari all’11% delle attività presenti". È la fotografia scattata da Confcommercio sulla crisi del commercio a Santarcangelo, dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi da Alex Bertozzi, il presidente di ’Città viva’. "Le attività gestite da italiani sono passate da 288 a 270 – fa il punto il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini – mentre quelle gestite da straniere sono cresciute da 30 a 41. Non è una questione di nazionalità, ma di sostituzione e trasformazione del tessuto economico". Ad aprire il dibattito era stato Bertozzi, che aveva contato "12 locali sfitti tra i nostri associati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’sos di Confcommercio: "In centro 50 negozi sfitti. Crescono quelli stranieri"

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