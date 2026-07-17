L’sos di Confcommercio | In centro 50 negozi sfitti Crescono quelli stranieri
In centro a Santarcangelo, 50 negozi risultano sfitti, con 22 di questi concentrati nei principali assi commerciali, pari all’11% delle attività. Lo segnala Confcommercio, evidenziando un aumento dei negozi stranieri tra le attività chiuse. La situazione viene descritta come una crisi del commercio locale, dopo che nei giorni scorsi era stato lanciato un allarme simile da un rappresentante di un’associazione di categoria.
"Cinquanta locali sfitti in centro a Santarcangelo. E 22 si concentrano nei principali assi commerciali, pari all’11% delle attività presenti". È la fotografia scattata da Confcommercio sulla crisi del commercio a Santarcangelo, dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi da Alex Bertozzi, il presidente di ’Città viva’. "Le attività gestite da italiani sono passate da 288 a 270 – fa il punto il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini – mentre quelle gestite da straniere sono cresciute da 30 a 41. Non è una questione di nazionalità, ma di sostituzione e trasformazione del tessuto economico". Ad aprire il dibattito era stato Bertozzi, che aveva contato "12 locali sfitti tra i nostri associati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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