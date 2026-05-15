Negozi sfitti e rilancio del centro | Cna incontra il candidato sindaco di Agostini
Giovedì 14 maggio, presso la pasticceria Garden, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Cna Rimini e il candidato sindaco di Morciano di Romagna, Andrea Agostini. La discussione si è concentrata sulla questione dei negozi sfitti nel centro cittadino e sulle strategie di rilancio commerciale. L’appuntamento ha coinvolto varie realtà locali interessate a trovare soluzioni per rivitalizzare il cuore della città. L’iniziativa si inserisce in un quadro di incontri promossi dall’associazione per analizzare le problematiche del centro storico.
Si è svolto giovedì, 14 maggio, presso la pasticceria Garden un incontro promosso da Cna Rimini con il candidato sindaco di Morciano di Romagna Andrea Agostini. All’appuntamento ha preso parte il direttivo Cna Morciano-Valconca, rappresentante del mondo dell’artigianato, del commercio e dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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