Negozi sfitti e rilancio del centro | Cna incontra il candidato sindaco di Agostini

Giovedì 14 maggio, presso la pasticceria Garden, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Cna Rimini e il candidato sindaco di Morciano di Romagna, Andrea Agostini. La discussione si è concentrata sulla questione dei negozi sfitti nel centro cittadino e sulle strategie di rilancio commerciale. L’appuntamento ha coinvolto varie realtà locali interessate a trovare soluzioni per rivitalizzare il cuore della città. L’iniziativa si inserisce in un quadro di incontri promossi dall’associazione per analizzare le problematiche del centro storico.

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