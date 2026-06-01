Negli ultimi tredici anni, i negozi italiani sono diminuiti, mentre sono aumentati quelli gestiti da stranieri. Lo rileva Confcommercio, che segnala una desertificazione delle botteghe italiane. La crescita dei negozi stranieri si accompagna alla scomparsa di molti esercizi locali. I dati indicano un progressivo svuotamento del commercio tradizionale italiano. La tendenza si conferma negli ultimi anni, con un calo delle attività gestite da italiani e un incremento di quelle straniere.

Spariscono le botteghe italiane e aumentano i negozi stranieri. Negli ultimi tredici anni, le nostre città hanno visto chiudere 156mila negozi e attività ambulanti, oltre un quarto del totale, secondo un’analisi di Confcommercio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Confcommercio lancia l'allarme sulla desertificazione dei negozi. "Ma crescono quelli stranieri"

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