Pantene ha organizzato un evento ai Bagni Misteriosi di Milano, portando un’atmosfera estiva e di relax in città. L’iniziativa si è concentrata sulla cura dei capelli e sul benessere personale, con attività dedicate e momenti di svago. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno potuto vivere un’esperienza estiva in un contesto urbano, lontano dalla routine quotidiana. La presenza di questa iniziativa si inserisce nel lancio di una campagna che promuove l’amore per sé stessi attraverso la cura dei capelli.

Ecco perché Pantene ha deciso di accompagnare questo momento con un appuntamento ai Bagni Misteriosi portando un po’ di beach vibes a Milano dove la frenesia della città è stata messa da parte lasciando spazio a tantissimi attività diverse. Dallo styling a una pausa rinfrescante, passando per talk, spazi dedicati alla creazione dei contenuti o alla scoperta di acconciature e prodotti pensati per proteggere i capelli. Love is in the Hair: il primo appuntamento di un summer tour che toccherà diverse città e spiagge d’Italia, non solo per animare l’estate in riva al mare, ma anche per valorizzare e proteggere la bellezza dei capelli grazie alle due linee dedicate: LOVE e AMOR. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Love is in the Hair: Pantene celebra l'estate e la voglia di amarsi un po' di più partendo proprio dalla cura dei capelli

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LILY LOVEBRAIDS AUN ESTA VIVA en POPPY PLAYTIME CAPITULO 6

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