Per mantenere i capelli lisci anche in estate, si può seguire una routine casalinga con prodotti specifici per la cura dei fusti. In alternativa, sono disponibili trattamenti professionali come il lissage brasiliano e quello giapponese, da eseguire in salone. Questi metodi mirano a ridurre il crespo e a mantenere l’effetto liscio nonostante umidità e calore. Se piastra, spazzola tonda e phon risultano insufficienti, si può optare per soluzioni chimiche o trattamenti specifici proposti dai professionisti.

S ognate capelli lisci anche in estate, quando l’umidità e le alte temperature rendono l’effetto crespo quasi inevitabile? Se piastra, spazzola tonda e phon non sembrano più sufficienti, il segreto è scegliere prodotti disciplinanti che mantengono il fusto “a spaghetto” e quache aiuto smart in più, da chiedere in salone. La caduta dei capelli d’estate si combatte a tavola, con i cibi giusti X Leggi anche › Capelli fini e grassi, che si sporcano (troppo) spesso? Gli shampoo più indicati Capelli liscissimi anche in estate? Ecco come. Si parla di “capelli a spaghetto” per descrivere una chioma talmente liscia da ricordare la pasta. Averli così disciplinati è impossibile? Affatto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Capelli lisci anche in estate nonostante umido e caldo? È possibile seguendo una hair routine casalinga fatta di prodotti che si prendono cura dei fusti. In alternativa due trattamenti, il lissage brasiliano e quello giapponese, da fare in salone

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