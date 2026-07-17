Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’esterno sta spingendo con decisione per lasciare il suo attuale club e trasferirsi al Real Madrid. La questione riguarda il desiderio personale di giocare nel club spagnolo, che sarebbe stato comunicato alla società attuale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità del possibile trasferimento. La notizia arriva da fonti vicine al calciomercato e viene confermata da fonti di mercato.

2026-07-17 10:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it “L’ossessione di Olise per il Real Madrid” è il titolo riportato da L’Équipe, secondo cui il nazionale francese spingerebbe per lasciare il Bayern Monaco nonostante sia sotto contratto fino al 2029. Il club spagnolo ha Michael Olise in cima alla lista dei trasferimenti da diversi mesi e vede in lui uno dei principali obiettivi per la prossima stagione. La versione dei fatti secondo L’Équipe Secondo il quotidiano francese, durante i Mondiali il 25enne attaccante avrebbe detto ai suoi compagni della nazionale francese che avrebbe voluto lasciare la Germania e trasferirsi al Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “L’ossessione di Olise per il Real Madrid”: L’Équipe sostiene che l’esterno spinge per il trasferimento

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Michael Olise priorité du Real Madrid : Est-ce le feuilleton de l'été

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