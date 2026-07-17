Michael Olise ha comunicato ai compagni di nazionale la sua volontà di lasciare il Bayern Monaco e trasferirsi al Real Madrid durante questa finestra di mercato. La decisione è stata condivisa con i colleghi di nazionale, con cui ha chiesto informazioni sul club spagnolo.

Secondo l'Equipe Michael Olise ha manifestato ai compagni di nazionale il suo desiderio di lasciare il Bayern Monaco per trasferirsi al Real Madrid in questa sessione di mercato, cercando informazioni sul mondo Blancos proprio tra i suoi connazionali., L'attaccante francese, reduce da un biennio in Baviera impreziosito da 107 presenze, 42 reti e diversi trofei nazionali, ha messo nel mirino il club di Florentino Perez, nonostante i tentativi di dissuasione del compagno al Bayern Dayot Upamecano, che ha provato a convincerlo a restare., Dopo il secco "no" dal presidente del Bayern Herbert Hainer alla proposta monstre da 150 milioni avanzata dal Real prima della rassegna iridata, lo scenario appare ora più fluido. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Real Madrid spera ancora: Olise ha scelto Mourinho

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