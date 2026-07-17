Lorenzo Finn | Seixas mi stimola Classiche o corse a tappe? Se sei forte nei Grandi Giri… Ora l’Avenir
Lorenzo Finn, ciclista, ha annunciato di essere tornato in forma dopo un infortunio al polso subito al Tour of the Alps, seguito da un’operazione. Nell’ultimo mese si è allenato intensamente e ha ripreso le competizioni. Ha dichiarato che Seixas lo motiva e ha parlato delle sue preferenze tra corse classiche e tappe a tappe, sottolineando di essere forte nei Grandi Giri. Ora si concentra sull’Avenir.
Dopo l’infortunio al polso subito al Tour of the Alps e la seguente operazione, Lorenzo Finn ha recuperato a tempo di record e nell’ultimo mese si è scatenato, vincendo il Giro d’Italia Next Gen e poi conquistando i suoi primi successi da professionista, imponendosi in due tappe del Sibiu Tour e nella classifica generale dell’evento disputato in Romania. Il 19enne ligure sta affrontando un’annata agonistica ibrida, in cui si cimenta in corse under 23 e anche in manifestazioni del calendario professionistico. Il Campione del Mondo U23 è indubbiamente la grande speranza del ciclismo tricolore e le prestazioni fornite in salita rappresentano un bel segnale per l’immediato futuro, in attesa di vedere l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe negli eventi di massimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Lorenzo Finn forte come Seixas, doppia vittoria tra i Pro a soli 19 anni: “Tutto fantastico”Lorenzo Mark Finn ha ottenuto la sua prima vittoria tra i professionisti al Sibiu Tour, mentre Paul Seixas, sempre di 19 anni, partecipa al Tour de...
Lorenzo Finn: “Prima vittoria in una corsa a tappe da professionista: significa molto e non la dimenticherò”Lorenzo Finn ha vinto la classifica generale del Sibiu Tour 2026, una corsa a tappe romena.
Temi più discussi: Lorenzo Finn: Seixas mi stimola. Classiche o corse a tappe? Se sei forte nei Grandi Giri... Ora l'Avenir; RadioCorsa, questa sera puntata con Jonathan Milan e Lorenzo Finn; AMADORI. PIGANZOLI, FRIGO, GERMANI: LA GIOVANE ITALIA E' PROTAGONISTA ANCHE AL TOUR!; RadioCorsa, doppio appuntamento con ampio spazio a Lorenzo Finn, Martina Berta e le medaglie azzurre nella pista.
Lorenzo Finn è un predestinato per cosa vince e per come vince. Da Juniores nel 2024 ha dominato il campionato del mondo arrivando con 2’ di vantaggio sul secondo. Al Giro della Lunigiana lo ha battuto per soli 6 Paul Seixas. Nel 2025, primo anno da Un facebook
Lorenzo Finn: Seixas mi stimola. Classiche o corse a tappe? Se sei forte nei Grandi Giri… Ora l’AvenirDopo l'infortunio al polso subito al Tour of the Alps e la seguente operazione, Lorenzo Finn ha recuperato a tempo di record e nell'ultimo mese si è ... oasport.it
Lorenzo Finn forte come Seixas, doppia vittoria tra i Pro a soli 19 anni: Tutto fantasticoMentre tutti gli occhi sono rivolti al Tour de France dove debutta a soli 19 anni Paul Seixas, il coetaneo Lorenzo Mark Finn trova il suo primo successo ... fanpage.it