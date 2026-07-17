Lorenzo Finn, ciclista, ha annunciato di essere tornato in forma dopo un infortunio al polso subito al Tour of the Alps, seguito da un’operazione. Nell’ultimo mese si è allenato intensamente e ha ripreso le competizioni. Ha dichiarato che Seixas lo motiva e ha parlato delle sue preferenze tra corse classiche e tappe a tappe, sottolineando di essere forte nei Grandi Giri. Ora si concentra sull’Avenir.

Dopo l’infortunio al polso subito al Tour of the Alps e la seguente operazione, Lorenzo Finn ha recuperato a tempo di record e nell’ultimo mese si è scatenato, vincendo il Giro d’Italia Next Gen e poi conquistando i suoi primi successi da professionista, imponendosi in due tappe del Sibiu Tour e nella classifica generale dell’evento disputato in Romania. Il 19enne ligure sta affrontando un’annata agonistica ibrida, in cui si cimenta in corse under 23 e anche in manifestazioni del calendario professionistico. Il Campione del Mondo U23 è indubbiamente la grande speranza del ciclismo tricolore e le prestazioni fornite in salita rappresentano un bel segnale per l’immediato futuro, in attesa di vedere l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe negli eventi di massimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn: “Seixas mi stimola. Classiche o corse a tappe? Se sei forte nei Grandi Giri… Ora l’Avenir”

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