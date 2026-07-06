Lorenzo Finn forte come Seixas doppia vittoria tra i Pro a soli 19 anni | Tutto fantastico

Lorenzo Mark Finn ha ottenuto la sua prima vittoria tra i professionisti al Sibiu Tour, mentre Paul Seixas, sempre di 19 anni, partecipa al Tour de France. Finn, con una doppia vittoria tra i Pro, ha commentato l'esito come “tutto fantastico”. Entrambi i ciclisti sono giovani e stanno iniziando a farsi strada nel circuito professionistico, attirando attenzione per i risultati ottenuti in questa fase della carriera.

Mentre tutti gli occhi sono rivolti al Tour de France dove debutta a soli 19 anni Paul Seixas, il coetaneo Lorenzo Mark Finn trova il suo primo successo tra i pro al Sibiu Tour. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Prima vittoria tra i pro per Lorenzo Finn (che Amadio ha detto di star tenendo in forte considerazione per gli europei) nel primo arrivo in salita del Sibiu Tour. 50 a Pablo Torres (UAE) che vinse 2 tappe all'Avenir 2024 tra cui quella sul Finestre con 4 minuti su B x.com

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