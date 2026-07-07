Lorenzo Finn | Prima vittoria in una corsa a tappe da professionista | significa molto e non la dimenticherò

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Finn ha vinto la classifica generale del Sibiu Tour 2026, una corsa a tappe romena. Nei giorni precedenti, si era già aggiudicato due frazioni della competizione. Questa vittoria rappresenta il suo primo risultato di rilievo in una corsa a tappe da professionista. Finn ha commentato la vittoria come molto significativa e ha dichiarato che non la dimenticherà. La competizione si è svolta nel corso di alcuni giorni e la vittoria complessiva è stata confermata alla fine del tour.

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Lorenzo Finn ha vinto quest’oggi la classifica generale del Sibiu Tour 2026 di ciclismo si strada, breve corsa a tappe romena nel corso della quale nei giorni scorsi si era imposto in due frazioni: nelle parole rilasciate al sito della sua squadra, la Red Bull – BORA – hansgrohe, l’azzurro ha espresso tutta la propria gioia. La data odierna rimarrà impressa nella memoria di Finn: “ È fantastico, è la mia prima vittoria in classifica generale da professionista, una giornata davvero speciale, che ricorderò per sempre. È stata una bella stagione finora, con la vittoria al Giro Next Gen solo poche settimane fa “. Il ringraziamento ai compagni di squadra: “ Questa vittoria qui in Romania, che si aggiunge a tutto ciò, significa molto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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