Lorenzo Finn | Prima vittoria in una corsa a tappe da professionista | significa molto e non la dimenticherò

Notizia in breve

Lorenzo Finn ha vinto la classifica generale del Sibiu Tour 2026, una corsa a tappe romena. Nei giorni precedenti, si era già aggiudicato due frazioni della competizione. Questa vittoria rappresenta il suo primo risultato di rilievo in una corsa a tappe da professionista. Finn ha commentato la vittoria come molto significativa e ha dichiarato che non la dimenticherà. La competizione si è svolta nel corso di alcuni giorni e la vittoria complessiva è stata confermata alla fine del tour.