Dopo un infortunio al polso e un’operazione al Tour of the Alps, Lorenzo Finn ha recuperato rapidamente e ha partecipato all’Avenir. Durante un’intervista, Finn ha detto che Seixas lo stimola e ha commentato che preferisce le classiche o le corse a tappe se si sente forte. Ha anche menzionato di essere pronto per le prossime gare.

Dopo l’infortunio al polso subito al Tour of the Alps e la seguente operazione, Lorenzo Finn ha recuperato a tempo di record e nell’ultimo mese si è scatenato, vincendo il Giro d’Italia Next Gen e poi conquistando i suoi primi successi da professionista, imponendosi in due tappe del Sibiu Tour e nella classifica generale dell’evento disputato in Romania. Il 19enne ligure sta affrontando un’annata agonistica ibrida, in cui si cimenta in corse under 23 e anche in manifestazioni del calendario professionistico. Il Campione del Mondo U23 è indubbiamente la grande speranza del ciclismo tricolore e le prestazioni fornite in salita rappresentano un bel segnale per l’immediato futuro, in attesa di vedere l’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe negli eventi di massimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn: “Seixas mi stimola. Classiche o corse a tappe? Se sei forte da una parte… Ora l’Avenir”

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