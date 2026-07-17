L’ombra dei Verdini sulla Lega | dalle accuse di ingerenza al ruolo di Davide Vecchi

Da lettera43.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’indagine ha evidenziato un possibile coinvolgimento di figure legate ai Verdini nelle attività del partito di maggioranza. Sono emersi sospetti di ingerenza e influenze esterne sulla gestione interna, mentre si indaga sul ruolo di un giornalista coinvolto nelle verifiche. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire eventuali legami tra questa figura e i membri del partito, senza ancora formulare accuse ufficiali. La questione riguarda anche presunti finanziamenti e rapporti con ambienti politici e imprenditoriali.

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Ormai quel che succede nella Lega è tutto «made in Verdini». È la battuta velenosa che più circola tra i leghisti di lungo corso, dirigenti e parlamentari, che, a torto o a ragione, identificano nella donna del capo – un leitmotiv nella storia secolare della politica e in quella decennale di via Bellerio – l’origine della fase decadente di Matteo Salvini. Francesca Verdini e la fastidiosa etichetta di “Yoko Ono di via Bellerio”. La linea è stata superata con quel «cafone» gridato da Francesca sul prato di Pontida in risposta a chi contestava Matteo al termine del funerale di Umberto Bossi, il 22 marzo scorso, chiedendo al segretario di riconsegnare la Lega ai militanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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