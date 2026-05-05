Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan | Gravi e ingiuste

Il sindaco di Torre Annunziata, eletto con il Partito Democratico, ha annunciato le sue dimissioni dopo le dichiarazioni del procuratore locale, che ha parlato di numerose relazioni tra l’amministrazione e ambienti legati a organizzazioni criminali. Il procuratore ha definito le accuse “gravi e ingiuste”. La situazione si è sviluppata a seguito delle dichiarazioni pubbliche del rappresentante dell’accusa, che ha evidenziato presunti legami tra alcuni funzionari e clan criminali.

Le parole del procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso sulle “ troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale”, provocano come effetto immediato le dimissioni del sindaco Corrado Cuccurullo, anticipate poche ore fa da ilfattoquotidiano.it. “Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni”, secondo Cucurullo, ma “finiscono per restituire un’ immagine indistinta e distorta e per mortificare una città che sta invece cercando, con fatica e serietà, di cambiare”. Sono “parole gravi e profondamente ingiuste”, secondo l’ormai ex primo cittadino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco Pd di Torre Annunziata lascia dopo le accuse del procuratore sull’ombra dei clan: “Gravi e ingiuste” Notizie correlate Leggi anche: Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo: “Da procuratore Fragliasso accuse gravi e ingiuste” Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: «Da pm frasi gravi e ingiuste»«Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni» ma «finiscono per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 'Dal procuratore frasi gravi e ingiuste', si dimette sindaco Torre Annunziata; Torre Annunziata, le ruspe a Fortapàsc: il bunker della camorra restituito alla legalità; Al via l'abbattimento di Palazzo Fienga, per 50 anni emblema del clan Gionta di Torre Annunziata; Corrado Fattorusso, presenta la sua candidatura a Sindaco di Sorrento - Napoli Village - Quotidiano di. Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo dopo le «parole» del Procuratore CapoSi dimette il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo. La decisione arriva a poche ore dalla cerimonia di avvio dei lavori di demolizione di Palazzo ... cronachedellacampania.it Si dimette il sindaco di Torre Annunziata, Corrado CucurulloLe dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni: finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta e per mortif ... rainews.it L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na - facebook.com facebook È stato per cinquant'anni la roccaforte della camorra. Era lì, nel palazzo Fienga, che il clan Gionta decideva chi doveva vivere e soprattutto chi doveva morire. Un clan, quello che per anni e anni è stato egemone a Torre Annunziata e non solo, e che decise an x.com