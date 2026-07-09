Un uomo si difende dalle accuse affermando di vivere come un monaco e di essere puro come acqua di fonte, affidandosi alla giustizia divina. Si dichiara sereno, attribuendo la sua calma alla fede, e ringrazia sia amici che avversari per il sostegno ricevuto.

Roma, 9 luglio 2026 – Si dice sereno “per quella serenità che gli deriva dalla fede ”. Ringrazia gli amici, ma anche gli avversari, che gli sono stati vicini. Punta il dito contro “la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango ” e ai media e ai tg che lo accusano di essere “colpevole non usando i condizionali”. Ammette di giocare anche collettivamente “senza mai sollecitare nessuno” e che tutti i soldi e le ricchezze che gli vengono attribuite non esistono “vivo come un monaco ” e che alla fine quella che conta per lui è “la giustizia di Dio e davanti a quella mi presento puro come acqua di fonte ”. Si difende così Mario Adinolfi, politico, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, che ieri è stato arrestato ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Come Davide contro Golia”, Adinolfi si difende dalle accuse: “Vivo come un monaco. Conta la giustizia di Dio. Sono puro come acqua di fonte”

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