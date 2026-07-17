Durante un'operazione della guardia di Finanza a Roma, sono stati trovati più di 1.800 lavoratori irregolari nel settore della logistica. Sono state inoltre sequestrate fatture false per un valore superiore a 35 milioni di euro, con un’evasione di IVA che supera i 10 milioni. Ventitré persone sono state denunciate per frode fiscale e irregolarità nel lavoro. L’indagine ha riguardato un sistema organizzato di manodopera illegale e pratiche fraudolente legate alle fatture false.

La guardia di Finanza di Roma ha scoperto un articolato sistema di manodopera illecita nel settore della logistica. Sono stati individuati oltre 1.800 lavoratori irregolari e una frode fiscale basata su fatture false per oltre 35 milioni di euro, con evasione Iva superiore a 10 milioni. Sono state denunciate 23 persone e 11 società. Coinvolti anche committenti operanti nella grande distribuzione organizzata. Quello individuato dalle Fiamme Gialle è “modello” di somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica basato sull’utilizzo di società prive di effettiva operatività economica. L’attività della Compagnia GdF di Pomezia su delega della Procura della Repubblica di Velletri che ha coordinato l’inchiesta, ha consentito di accertare l’impiego - tra il 2020 ed il 2022 - di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Logistica: scoperti 1.800 lavoratori irregolari e frode fiscale per 35 mln, 23 denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frode fiscale e 175 lavoratori irregolari, la maxi operazione in Brianza: sequestrati 3 milioni di euroIn Brianza, sono stati sequestrati 3 milioni di euro durante una operazione contro frode fiscale e lavoro irregolare.

Milano, frode fiscale sulla manodopera: sequestro preventivo per 28 milioni a 4 società di logisticaA Milano, le autorità hanno eseguito un sequestro preventivo di 28 milioni di euro a quattro società di logistica.

Argomenti più discussi: Logistica: scoperti 1.800 lavoratori irregolari e frode fiscale per 35 mln, 23 denunciati; Frode fiscale da 35 milioni nel settore della logistica, scoperti 1800 lavoratori irregolari; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: LOGISTICA: SCOPERTI 1.800 LAVORATORI IRREGOLARI E FRODE FISCALE PER 35 MLN, 23 DENUNCIATI.

Frode fiscale da 35 milioni nel settore della logistica, scoperti 1800 lavoratori irregolariL'ammontare complessivo delle fatture fittizie accertate supera i 35 milioni di euro, con un'evasione dell'IVA stimata in oltre 10 milioni. italpress.com