Milano frode fiscale sulla manodopera | sequestro preventivo per 28 milioni a 4 società di logistica

A Milano, le autorità hanno eseguito un sequestro preventivo di 28 milioni di euro a quattro società di logistica. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura e riguarda una frode fiscale legata alla manodopera. I finanzieri hanno messo i sigilli alle somme e ai beni ritenuti collegati alle attività illecite. Le società coinvolte sono state sottoposte a sequestro in via cautelare.

Milano – I finanzier i del comando provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di quattro società milanesi (di cui tre facenti parte dello stesso gruppo aziendale) leader nel mercato della logistica, per l'importo complessivo di circa 28 milioni di euro. Lo si legge in una nota della Procura di Milano firmata, per conto del Procuratore, dall'aggiunto Calogero Piscitello. Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno de lla somministrazione illecita di manodopera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Frode fiscale da 12 milioni, quattro arresti a Bergamo

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