Frode fiscale e 175 lavoratori irregolari la maxi operazione in Brianza | sequestrati 3 milioni di euro
In Brianza, sono stati sequestrati 3 milioni di euro durante una operazione contro frode fiscale e lavoro irregolare. Le indagini hanno scoperto che un’azienda aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per 9 milioni di euro, risparmiando circa 6,5 milioni di euro in imposte e contributi. La verifica ha portato anche all’identificazione di 175 lavoratori irregolari impiegati dall’azienda.
Avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per 9 milioni di euro, conseguendo indebiti risparmi di imposta e contributivi per circa 6,5 milioni di euro. Avvalendosi nelle loro attività anche di 175 lavoratori in nero. I militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Monza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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