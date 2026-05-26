Frode fiscale e 175 lavoratori irregolari la maxi operazione in Brianza | sequestrati 3 milioni di euro

Notizia in breve

In Brianza, sono stati sequestrati 3 milioni di euro durante una operazione contro frode fiscale e lavoro irregolare. Le indagini hanno scoperto che un’azienda aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per 9 milioni di euro, risparmiando circa 6,5 milioni di euro in imposte e contributi. La verifica ha portato anche all’identificazione di 175 lavoratori irregolari impiegati dall’azienda.