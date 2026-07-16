Professore, vedrà l’Odissea di Christopher Nolan?«Non credo che avrò tempo di farlo e non so se sia così importante».Luciano Canfora, storico, filologo e professore emerito dell’Università di Bari, non aggiunge altro. Si schiarisce la voce e ammette che preferisce non parlare dell’ultimo film del regista inglese, The Odyssey («non credo che andrò all’Inferno o al Purgatorio per aver deciso di fare a meno di vederlo»), che esce oggi nelle sale in Italia. E sta già facendo discutere. A partire dalla scelta del cast e da chi contesta, per esempio, che un’attrice nera (Lupita Nyong’o) non possa interpretare la donna più bella del mondo, Elena di Troia. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Odissea, esce oggi il film di Nolan. Il prof Canfora: «Il più grande interprete di Ulisse è Dante. Omero sessista? Ridicolo»

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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