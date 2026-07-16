Dov’è stato girato L’Odissea le location reali usate per riprodurre le tappe di Ulisse nel film di Nolan

Dal Castello di Methoni alle Isole Eolie, passando per Favignana, il Marocco e l’Islanda: ecco tutte le location reali che scelto Christopher Nolan per Odissea, il film che porta sul grande schermo il viaggio leggendario dell'Ulisse di Omero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutte le location di “Odissea”: dove è stato girato il nuovo film di Christopher NolanIl nuovo film di Christopher Nolan, “Odissea”, è stato girato in diverse location tra mari, isole, deserti, castelli e foreste.

“Odissea”, è corsa ai biglietti ma in Italia non vedremo il film così come è stato girato da Nolan. Ecco perchéL’uscita del film di Christopher Nolan ha generato una forte domanda di biglietti, soprattutto per le proiezioni in formati speciali.

Temi più discussi: Dove è stato girato Obsession? Tutte le location del film horror; Election Day, le location del film in un angolo di Veneto che pochi conoscono; Com'è la Penisola di Paliki, a Cefalonia, che sarebbe la vera Itaca dell'Odissea?; Dove è stato girato Odissea di Christopher Nolan? Tutte le location reali del kolossal più atteso dell’anno.

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Dov’è stato girato L’Odissea, le location reali usate per riprodurre le tappe di Ulisse nel film di NolanDal Castello di Methoni alle Isole Eolie, passando per Favignana, il Marocco e l’Islanda: ecco tutte le location reali che scelto Christopher Nolan per ... fanpage.it

Dove è stato girato Odissea di Christopher Nolan? Tutte le location del kolossal con Matt DamonDalla Sicilia alla Grecia, fino a Marocco, Scozia e Islanda: ecco tutte le location dove Christopher Nolan ha girato Odissea, il kolossal con Matt Damon. cosmopolitan.com