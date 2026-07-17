Lobotka e Anguissa restano | il Napoli riparte dai suoi big

Lobotka e Anguissa rimangono nel centrocampo del Napoli, che riparte da questi due giocatori. La decisione riguarda le scelte del tecnico per la prossima stagione, confermando la volontà di mantenere stabile la linea di metà campo. La conferma dei due calciatori avviene dopo le operazioni di mercato e le valutazioni interne alla squadra. Nessun altro dettaglio sulle trattative o sugli acquisti futuri è stato comunicato al momento.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri ripartirà da alcune certezze a centrocampo. Tra queste ci. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri riparte dai ‘Fab Four’: De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa per dominare il centrocampo”Il tecnico ha scelto di puntare su quattro giocatori per rafforzare il centrocampo, includendo De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa.

Miceli: "Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa, ma..."Il Napoli sta cercando di trattenere Lobotka e Anguissa nel suo centrocampo, ma potrebbe cedere uno dei due per finanziare un nuovo acquisto.

Temi più discussi: GAZZETTA - NAPOLI, IL FUTURO DEL CENTROCAMPO PASSA DA DE BRUYNE E ANGUISSA; Calciomercato, Corriere dello Sport: Centenario Napoli con Lobotka e Anguissa; Il futuro del centrocampo del Napoli passa dalla tenuta fisica di Anguissa (e di De Bruyne); Il Roma su Zeballos: dal Napoli visto come una scommessa promettente per il futuro.

Anguissa e Lobotka, può esserci la svolta: le sensazioni sull'immediato futuroNonostante le voci di mercato delle ultime settimane, entrambi sarebbero pronti a disputare la stagione in azzurro. tuttonapoli.net

Gazzetta – Allegri, le scelte per il centrocampo: intoccabili Lobotka e McTominay. Da valutare De Bruyne e AnguissaLobotka, McTominay e Vergara intoccabili, con Gilmour come garanzia: La Gazzetta dello Sport tratteggia il centrocampo di Allegri. Rimangnono però in bilico De Bruyne e Anguissa ... mondonapoli.it