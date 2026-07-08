Miceli | Il Napoli vuole tenere Lobotka e Anguissa ma

Notizia in breve

Il Napoli sta cercando di trattenere Lobotka e Anguissa nel suo centrocampo, ma potrebbe cedere uno dei due per finanziare un nuovo acquisto. La squadra vuole mantenere i due giocatori chiave, tuttavia ci sono possibilità di partenza per uno di loro. La decisione dipenderà dalle trattative in corso e dalle esigenze del club per rafforzare ulteriormente la rosa. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata riguardo a questa possibile cessione.