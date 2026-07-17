Lo svapo ruba il fiato come il fumo tradizionale | tre anni di sigaretta elettronica bastano a ridurre del 15% la resistenza nei giovani

Tre anni di sigaretta elettronica bastano a “rubare” il fiato e la resistenza dei giovani, proprio come il tabacco tradizionale, riducendo la forma fisica fino al 15%. A dimostrarlo è un nuovo studio della Manchester Metropolitan University, pubblicato sulla rivista ERJ Open Research, che mette ulteriormente in discussione il mito dello “svapo sicuro”, soprattutto per chi pratica attività sportiva. La ricerca mostra infatti che gli effetti biologici delle e-cig su vasi sanguigni e polmoni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli osservati nei fumatori di sigarette tradizionali. Per arrivare a queste conclusioni, il gruppo di ricerca guidato da Azmy Faisal ha esaminato 75 giovani tra i 18 e i 30 anni, tutti con una funzionalità polmonare a riposo nella norma e stili di vita comparabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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